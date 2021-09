Under 21: Tonali crea, l’Italia batte il Lussemburgo

qualificazioni europeo

Gli Azzurrini vincono 3-0 con Pirola, l’autogol di Olesen e la rete di Cancellieri

Inizia con una vittoria il percorso dell’Italia Under 21 nelle qualificazioni per gli europei di categoria. Gli azzurrini sconfiggono con un netto 3-0 il Lussemburgo, rispettando il pronostico della vigilia. Protagonista della partita il milanista Tonali, che prima serve l’assist per il vantaggio di Pirola e poi propizia l’autorete di Olesen. Nella ripresa il bel gol di Cancellieri su azione personale arrotonda il punteggio. Getty Images

Al Castellani di Empoli l’Italia under 21 comincia con un secco 3-0 al Lussemburgo il suo cammino nel gruppo F delle qualificazioni agli europei di categoria. Il team di Nicolato, decisamente favorito dal pronostico, prende subito in mano il pallino del gioco ma regala una chance importante in contropiede agli avversari. Curcio scatta su lancio dalla difesa, resiste al ritorno di Carboni e prova a calciare: l’intervento di Carnesecchi in uscita è provvidenziale. Spaventati dall’avvio degli avversari, gli azzurri rispondono subito e trovano il vantaggio al 7’ con Pirola, che si inserisce con il tempo giusto sulla punizione di Tonali e di testa insacca sul secondo palo. Passano altri 4 minuti e l’Italia raddoppia, stavolta con la sfortunata deviazione di Olesen, in anticipo su Piccoli, su un altro cross da calcio piazzato di un ispirato Tonali. Il Lussemburgo torna a rendersi pericoloso alla mezz’ora; Carnesecchi respinge in corner un tiro di Curci dal limite, Medina spedisce alto di testa da ottima posizione. Il primo tempo si chiude con l’infortunio di Piccoli, che riporta una distorsione alla caviglia sinistra. Difficilmente ci sarà contro il Montenegro.

In avvio di ripresa Cancellieri insegue e tiene vivo un pallone sulla sinistra, salta un avversario, entra in area dal lato corto e infila Fox sul primo palo per il gol del 3-0. Gli ospiti cercano di rendersi di nuovo pericolosi con Curci e Olesen, ma Carnesecchi non concede nulla. L’Italia sfiora il poker con il destro al volo di Yeboah, fuori di poco, la girata di Salcedo, respinta da Fox, e il colpo di testa di Calafiori. Il punteggio rimane comunque sul 3-0, certificando i margini di crescita del gruppo degli azzurrini, ancora troppo dipendente dalle giocate dei singoli. Intanto però arrivano i primi tre preziosi punti.