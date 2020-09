Under 21, Svezia-Italia 3-0: prima sconfitta azzurra nelle qualificazioni

QUALIFICAZIONI EUROPEI

L’Italia Under 21 perde (malamente) la sua prima partita in queste qualificazioni per gli Europei 2021: a Kalmar i padroni di casa della Svezia vincono 3-0. Almqvist sblocca il risultato al 12’ con un comodo tap-in a porta vuota sull’assist di Irandust; lo stesso numero 11 svedese trova la doppietta al 29’ in contropiede. Henriksson chiude i conti al 51’. La squadra di Nicolato, quasi mai pericolosa, non aggancia l’Irlanda in vetta al gruppo 1.

Brutto ko per l’Italia Under 21 a Kalmar, in Svezia, dopo un match decisamente sottotono. Al 12’ i padroni di casa si portano in vantaggio: a seguito di un fallo non fischiato a centrocampo su Carraro, dalla sinistra Irandust mette al centro dell’area un traversone, deviato da Del Prato, per Almqvist, che tutto solo infila l’1-0. Dormita della difesa azzurra, con Luca Pellegrini che non chiude sulla sinistra e con Gabbia che si vede sbucare il numero 11 svedese all’ultimo momento. Prima rete subita dalla squadra allenata da Paolo Nicolato in queste qualificazioni.

Due minuti più tardi Carnesecchi è costretto ad alzare sopra la traversa un destro dalla lunga distanza di Karlsson. L’Italia è poco incisiva in fase offensiva e, poco prima dello scoccare della mezz’ora, la nazionale scandinava raddoppia: in contropiede Adjapong si fa spostare da Karlsson, Del Prato si ritrova da solo contro due avversari e Almqvist sigla la doppietta personale con un diagonale destro rasoterra a fil di palo.

Al 35’ il sinistro a giro di Irandust, su tacco di Karlsson, sfiora il palo alla destra di un immobile Carnesecchi. Solo una grande giocata di Sottil (pallone a lato) e una rovesciata di Cutrone (traversa scheggiata) riescono un po’ a svegliare gli azzurrini dal torpore nel quale erano finiti. Carnesecchi devia nuovamente in angolo una conclusione di Karlsson, ma nulla può al 51’: sugli sviluppi di un corner, infatti, Carraro va a vuoto e nessuno va in copertura su Henriksson, che di piatto destro spiazza il portiere dell’Atalanta a pochi passi. 3-0 e match chiuso, anche perché nel finale Cutrone e Pinamonti sbagliano due occasioni abbastanza semplici.

Gli azzurrini perdono la loro prima partita nelle qualificazioni agli Europei Under 21 e mancano l’aggancio all’Irlanda, capolista del gruppo 1, che però ha disputato una partita in più. La qualificazione per gli azzurrini, ora, si complica un po’.