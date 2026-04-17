Friburgo-Braga e derby di Premier: le semifinali di Europa e Conference League

17 Apr 2026 - 07:27
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Niente da fare per il Bologna: dopo il ko dell'andata arriva una sconfitta anche al ritorno. Passa l'Aston Villa, che in semifinale sfiderà in un derby inglese il Nottingham Forest: 1-0 al Porto dopo il pari dell'andata. Nell'altro lato del tabellone il Friburgo batte il Celta anche al ritorno e sfiderà il Braga che ribalta (ed elimina) il Betis: da 0-2 a 4-2.

La Fiorentina è fuori dalla Conference League: al ritorno del Franchi vince 2-1, ma la viola paga il ko per 3-0 dell'andata. Avanti il Palace che sfiderà lo Shakhtar: contro l'AZ basta un pari dopo la netta vittoria dell'andata. Nelle altre due partite rimonta dello Strasburgo: dallo 0-2 di una settimana fa al 4-0 del ritorno. Passa anche il Rayo, che perde 3-1 ma strappa il pass semifinale.

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