Morto in un incidente a 48 anni l'ex portiere Manninger: il commovente addio di Buffon
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E' morto ieri in un incidente stradale all'età di 48 anni l'ex portiere austriaco Alexander Manninger, dal 2008 al 2012 con la Juventus. Lo riportano i media locali. L'auto di Manninger sarebbe stata travolta da un treno a un passaggio a livello nella regione di Salisburgo. Portiere della nazionale austriaca dal 1999 al 2009, aveva militato in Italia oltre che per il club bianconero anche con Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena.
Il ricordo di Buffon
"In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta e l’orgoglio di chi sa cosa vuole. Ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Siete tutti matti, non mi avrete mai".
"Spero, anzi, sono certo," conclude Buffon, "che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie".