Morto in un incidente a 48 anni l'ex portiere Manninger: il commovente addio di Buffon

"In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta e l’orgoglio di chi sa cosa vuole. Ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Siete tutti matti, non mi avrete mai".

"Spero, anzi, sono certo," conclude Buffon, "che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie".