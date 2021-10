Under 21, Nicolato: "La Svezia ci farà soffrire, ma noi giochiamo per vincere"

UNDER 21

Paolo Nicolato prepara gli azzurrini all'importante match contro la Svezia, scontro diretto per la qualificazione ai prossimi Europei Under 21: "Il nostro obiettivo è avere continuità, spero che i ragazzi abbiano recuperato dopo la partita contro la Bosnia, possono fare una prestazione importante - ha detto il ct in conferenza stampa -. Mi aspetto una partita di buon livello, la Svezia è una squadra che ci farà soffrire. Non sarà una gara a senso unico, dovremo saper attaccare bene e leggere i momenti. In queste gare non c'è mai niente di scontato". Getty Images

La partita, in programma martedì pomeriggio a Monza, è la quarta del girone per Tonali e compagni, ancora a punteggio pieno con tre vittorie su tre: "Rispetto a un anno fa ora siamo più pronti, i ragazzi hanno giocato e stanno giocando anche nei club - ha sottolineato Nicolato -. Sappiamo interpretare bene i momenti, viviamo bene gli errori. Noto che le difficoltà sono delle opportunità per migliorarci e sono davvero contento di questo. È una squadra che mi piace, questo non ci dà garanzia di risultati perché ci sono gli avversari, ma mi piace il clima e come affrontano il lavoro".

Gli avversari sono attualmente in vetta al Gruppo F, ma con una gara in più: "Le squadre che possono giocarsi la qualificazione siamo noi, la Svezia e l'Irlanda. Tutti gli scontri diretti hanno il loro peso, noi dobbiamo giocare per vincere. Ci sono ostacoli per tutti e dobbiamo sempre stare su con le antenne, ma gli scontri diretti hanno un loro valore".

Infine il discorso si è spostato su uno dei calciatori più chiacchierati del momento, Lorenzo Lucca, bomber del Pisa che ancora non si è sbloccato in Nazionale: "Se deve ancora adattarsi? Abbiamo lavorato poco anche perché si è allenato a parte. La verità sta nel mezzo: noi dobbiamo capire meglio lui e viceversa. Deve anche capire quali sono i ritmi a livello internazionale, non è facile fare una gara così dopo appena 5/6 partite in Serie B. Dobbiamo capire che c'è un centravanti di un certo tipo quando gioca lui, dobbiamo essere bravi noi a valorizzarlo al meglio. È molto difficile migliorare tutte le situazioni perché c'è poco tempo per lavorare. Per lui non è facile nemmeno emotivamente, adesso ha l'attenzione di tutti. Non è facile, anche se magari non se ne rende conto".