Un fantasista in più per Spalletti? La Figc vuole naturalizzare Cherki, gioiello del Lione

Nel recente passato hanno fatto sondaggi su di lui sia Juventus che Lazio per portarlo in Serie A e, chiunque abbia avuto modo di vederlo in azione, può facilmente capirne i motivi. Pur essendo ancora giovane ha dimostrato una personalità notevole che lo spinge a cercare giocate anche rischiose, confidando su una tecnica individuale di altissimo livello. Cherki ha già messo insieme 11 gol in 20 presenze con la Nazionale Under 21 della Francia, e una rete e due assist in questo avvio di stagione fra Ligue 1 ed Europa League. La sua squadra di club, il Lione, sta attraversando un momento societario particolarmente complesso, visto che è stato condannato dalla giustizia francese alla retrocessione nel caso in cui la proprietà non fosse in grado di sanare il rosso di oltre 500 milioni di euro nel bilancio.