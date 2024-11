Clamoroso: Lione retrocesso in Ligue 2 a fine stagione se i conti non migliorano

Clamoroso in Francia: il DNCG (Direzione Nazionale del Controllo di Gestione) ha deciso di retrocedere precauzionalmente il Lione in Ligue 2 alla fine della stagione in corso se la situazione finanziaria del club non migliorerà. In un recente comunicato stampa, il Lione aveva rivelato un debito finanziario di 505,1 milioni di euro. Come riporta “L’Equipe”, il club subirà il blocco del mercato in occasione della prossima finestra invernale e il controllo del monte ingaggi. Il Lione occupa attualmente il quinto posto in classifica della Ligue 1, a nove lunghezze dalla capolista Psg.