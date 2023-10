Spalletti valuta le diverse opzioni: davanti più Raspadori che Scamacca

VERSO MALTA-ITALIA

Nella partita di Bari si sta andando verso un tridente con l'attaccante del Napoli favorito nel ruolo di centravanti

La Nazionale continua la preparazione a Coverciano senza Federico Chiesa. Anche oggi l'attaccante della Juventus ha continuato a svolgere il proprio programma di recupero: l'obiettivo nello staff azzurro è averlo disponibile per la trasferta di martedì prossimo a Londra contro l'Inghilterra. "Insieme a quella di sabato con Malta si tratta di una partita chiave" ha dichiarato Federico Dimarco ai canali social della Figc.

Nel corso dell'allenamento di oggi, svolto davanti ai vertici della Uefa a iniziare dal presidente Ceferin accompagnata dal numero uno della Figc Gravina, il ct Luciano Spalletti ha fatto svolgere nuove esercitazioni tecnico-tattiche dopo le sessioni mattutine al video. Per la sfida di sabato sera a Bari, dove il San Nicola sta andando verso il tutto esaurito, la Nazionale potrebbe presentarsi con Donnarumma fra i pali, Darmian (o Di Lorenzo) a destra e Dimarco a sinistra, al centro il tandem Mancini-Bastoni, a centrocampo Barella (in alternativa Frattesi), Locatelli e Tonali, in avanti il tridente con Berardi, Raspadori (al momento favorito su Scamacca) e Kean. Gli azzurri continueranno a lavorare a Coverciano domani e venerdì mattina prima della partenza per Bari. Al termine dell'allenamento odierno Spalletti ha concesso ai giocatori la serata libera che molti trascorreranno in alcuni noti ristoranti del centro storico. Il rientro in ritiro scatterà alle 23,30.