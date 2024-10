Spalletti: "Molti israeliani contro la guerra, convinciamone altri. Giochiamo per questo"

Luciano Spalletti, come tutto il mondo calcistico e non, vuole dire stop alla guerra in Israele per abbracciare la pace. E alla vigilia della sfida di Udine tra l'Italia e la selezione di Ran Ben Shimon, il commissario tecnico degli azzurri ribadisce il concetto ai microfoni del Tg1, lanciando un vero e proprio appello al popolo israeliano: "Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra".