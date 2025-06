Spalletti dentro o fuori. E un riscatto con la Moldavia potrebbe non bastare. Pioli in pole per sostituirlo

Il futuro di Luciano Spalletti è più in bilico che mai. La disfatta in Norvegia che mette a rischio la qualificazione dell'Italia ai Mondiali per la terza volta consecutiva ha messo il ct sul banco degli imputati: squadra senz'anima e senza carattere, approccio sbagliato alle gare, cambi ritardati e poco feeling con i giocatori. Chissà se basterà una goleada contro la Moldavia - numero 158 nel ranking Fifa - nella sfida di lunedì sera a Reggio Emilia a rendere meno drammatica una classifica del girone che vede attualmente la Norvegia in fuga e un primo posto che ormai è un miraggio e a salvare la panchina del ct azzurro. Nulla è escluso. Neppure le dimissioni di Spalletti, che ha un contratto con la Federazione italiana fino a dopo il Mondiale.