Pescara in B: fuochi d'artificio, caroselli e campane a festa

Festa grande per i ventimila tifosi del Pescara sugli spalti, caroselli e fuochi d'artificio per le strade intorno allo stadio Adriatico come pure in centro città già pochi istanti dopo la fine della partita e la promozione in Serie B. Dalla centrale piazza della Rinascita e dal lungomare gruppi festanti si sono diretti verso la Nave di Cascella, la fontana di piazza Primo Maggio che introduce alla spiaggia. Fumogeni, bandiere e cori per le strade e le campane della chiesa del Sacro Cuore che suonano a festa.