Italia, è un'emergenza senza fine: anche Kean lascia il ritiro, niente Norvegia

L'emergenza alimenta la paura di un intero Paese di non qualificarsi ai Mondiali per la terza volta consecutiva. La sfortuna sembra essersi accanita con la nostra Nazionale, che domani sera sfiderà la Norvegia in un match già decisivo per sperare di staccare un biglietto per Usa, Canada e Messico: dopo il grande rifiuto di Acerbi che ha scosso l'inizio del ritiro dei ragazzi di Spalletti, sono arrivati gli infortuni di Buongiorno, Gabbia e Locatelli e alla vigilia della sfida con Haaland e compagni si è fermato anche Moise Kean, che lascia il ritiro e torna a Firenze a causa di risentimento muscolare coscia destra. Al suo posto in attacco giocherà Retegui, ma la strada per i prossimi Mondiali si è già messa maledettamente in salita per gli azzurri.