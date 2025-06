L'Italia naufraga in Norvegia: poche idee confuse e nessuna reazione

Per l'Italia non c'è nessuna buona notizia: gli uomini di Spalletti sono apparsi fragili in difesa, vulnerabili a ogni affondo norvegese, e sterili davanti. Nyland, il portiere dei padroni di casa, non è mai stato chiamato in causa (tanto da dover controllare il nome a fine partita sulla distinta norvegese per citarlo). E dire che di questa partita, fondamentale per sperare di tornare ai Mondiali senza lo spauracchio dei playoff, si parlava da mesi: era un appuntamento da non fallire. L’approccio degli azzurri però è stato sconcertante e, come se non bastasse, la mancanza di un qualsiasi tipo di reazione, nervosa o tattica, rende ancora più grave una prestazione ampiamente insufficiente. Ora il percorso verso gli Usa si fa tortuoso: solo la prima classificata del giorno si qualifica direttamente al Mondiale. Dando per scontato che la Norvegia non perda punti contro Israele, Estonia e Moldavia, bisognerà vincere il ritorno in Italia e segnare più di loro: in caso di arrivo a pari punti infatti sarà la differenza reti il primo criterio a stabilire l'ordine d'arrivo.