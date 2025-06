Sebastiani festeggia la Serie B: "Pescara merita altre categorie"

In un'intervista rilasciata a TuttoC.com, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato così la promozione in Serie B dei biancazzurri: "Finalmente, questa piazza non merita di stare in una categoria che non gli appartiene. Io sono stato benissimo in Lega Pro con il presidente Marani, ma Pescara merita altre categorie. Ora ci godiamo il riposo e poi programmiamo la prossima stagione. Lo scetticismo iniziale? Solo chi non capisce nulla di calcio era scettico, sapevamo di aver allestito una buona squadra e il mister ha sempre parlato a ragion veduta quando diceva di voler puntare alla B. Questa è la vittoria di tutto il gruppo squadra, dei dirigenti. Verratti in società? Significa avere con noi una persona che vuole bene a questa società, che ha avuto tanto da Pescara e speriamo possa aiutarci. Foggia e Baldini? Vedremo, ma non credo ci siano problemi per la loro permanenza".