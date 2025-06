Pescara, Baldini: "Creata generazione che non conosce la bandiera italiana"

"La nazionale ieri sera ha perso tre a zero: non è il problema, c'è Spalletti, c'è Conte, c'è Lippi, c'è Capello. Il problema è che creano una generazione di persone che non sa più nemmeno che cos'è la bandiera italiana, che cosa vuol dire indossare la maglia azzurra, perché la nazionale vera - come quella del 1982 che ha vinto con Scirea, con Tardelli, con Conti, con Graziani, con Rossi - non avrebbe perso con la Norvegia". Così il tecnico del Pescara, Silvio Baldini, ai microfoni di Rai Sport, al termine della gara di ritorno della finale playoff di serie C che ha decretato il ritorno degli abruzzesi in serie B dopo quattro anni.