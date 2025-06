Italia U21, i convocati di Nunziata: out Pio Esposito, presenti Casadei e Coppola

Faranno invece parte della spedizione azzurra Diego Coppola e Cesare Casadei, in raduno in questi giorni con la Nazionale maggiore in vista delle prime due gare delle qualificazioni mondiali con Norvegia e Moldova. Si aggregheranno al gruppo il 10 giugno. Se i giocatori in lista si dovessero infortunare potranno essere sostituiti prima della gara d'esordio (11 giugno), a condizione che il medico della squadra e un membro della Commissione Medica UEFA confermino che l'infortunio è sufficientemente grave da impedire la partecipazione al torneo. Gli Azzurrini - che ieri hanno ricevuto la visita a sorpresa di Edoardo Bove - domani (ore 17.30) al CPO di Tirrenia affronteranno in un test match a porte chiuse la Nazionale Under 20 per poi partire domenica 8 giugno alla volta della Slovacchia.