Spagna Under 21, il ct attacca l'Italia: "Situazioni grottesche, l'arbitro ha permesso di tutto"

De La Fuente arrabbiato per il duro gioco degli azzurrini: "Se una squadra può fare quello che vuole in campo..."

Luis de la Fuente, l'allenatore della Spagna U21, si è arrabbiato molto per il gioco duro dell'Italia, che ha finito la gara in 9 per le espulsioni di Scamacca e Rovella. "Abbiamo fatto un'ottima gara - ha detto -. Poi siamo quasi ritornati a una riedizione di quello che abbiamo vissuto due anni fa, con situazioni grottesche su un campo di calcio, dove una squadra si mette a picchiare e gli è consentito anche, buttando via tutto il lavoro dell'altra squadra in maniera antisportiva". Getty Images

Il ct delle baby Furie Rosse se la prende con l'arbitro, reo di aver tollerato troppo il gioco degli azzurrini: "Penso che sia a questo che serve un arbitro, a cercare di far disputare la partita attraverso i canali sportivi, senza calci o aggressioni, per dare giustizia. Ma se una squadra è autorizzata a fare quello che vuole sul campo di gioco in termini di contrasti violenti e assalti... non lo so... capisco che è molto ingiusto per l'altra squadra che vuole giocare a calcio e competere con le armi previste nel regolamento".

