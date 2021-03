Europei Under 21: l'Italia non sfonda con la Spagna e resta ancora in nove, espulsi Scamacca e Rovella

Secondo pareggio consecutivo per l'Italia negli Europei Under 21. A Maribor, infatti, gli Azzurrini non vanno oltre lo 0-0 con la Spagna in un match combattuto, in cui la formazione di Nicolato colpisce una traversa al 30' con Frattesi ma, come contro la Repubblica Ceca, resta in nove per le espulsioni nel finale di Rovella e Scamacca. Adesso, sarà decisiva la sfida alla Slovenia per ottenere la qualificazione ai quarti.

Getty Images