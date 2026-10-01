Torneo in Croazia: terza vittoria di fila per l'Italia U19

Percorso perfetto per la Nazionale Under 19, che chiude il torneo amichevole in corso in Croazia a punteggio pieno. Dopo il successo per 2-1 all'esordio contro la Francia, venerdì, e la netta vittoria per 3-0 contro la Turchia, tre giorni fa, gli Azzurrini superano di misura anche i pari età della Croazia, padrona di casa, imponendosi per 1-0 a Dunjkovec. Un successo che porta a nove i punti conquistati dalla formazione di Massimiliano Favo, che si aggiudica così la manifestazione, la cui ultima partita è in programma domenica (ore 12, Croazia-Turchia). A decidere l'incontro è stato il gol realizzato al 58' dal centrocampista del Torino Andrea Luongo. "Sono soddisfatto - sottolinea il tecnico azzurro - perché siamo riusciti a far partire dal primo minuto tutti i ragazzi a disposizione. Rispetto al solito, in questa convocazione, abbiamo portato due elementi in più, perché l'obiettivo era quello di sfruttare questo torneo per verificare le condizioni di tutti coloro che pensiamo possano esserci utili in vista del secondo turno delle qualificazioni europee (Gruppo A6 con Israele, Romania e Ucraina, ndr). Prossimamente avremo uno stage, nel quale avremo i ragazzi a disposizione per pochi giorni, quindi era molto importante verificare la loro condizione in queste tre partite. Averle vinte tutte fa piacere, ma l'obiettivo di questo torneo era testare lo stato di un gruppo che, con nostro grande orgoglio, può vantare diversi elementi promossi con le nazionali superiori".