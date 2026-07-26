Italia, il caso Pirlo riapre la corsa alla panchina azzurra: chi può essere il prossimo ct

Dopo i "no grazie" di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti e la bufera su Pirlo, la ricerca del prossimo ct sarebbe punto e a capo. Certo il tempo non manca (i primi impegni degli azzurri saranno a settembre in Nations League) ma la caccia al nuovo allenatore su cui rifondare e impostare un progetto di "otto o dieci anni", come dichiarato da Maldini e Leonardo, si fa sempre più complessa. Prima della virata decisa su Pirlo, i nomi in lizza per la panchina azzurra erano principalmente quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte. Il Mancio è il candidato preferito da Malagò, ma non scalda particolarmente la coppia Leo-Maldini. Il ct campione a Euro 2021 tornerebbe di corsa, anche da terza scelta conclamata. Diverso il discorso per l'ex tecnico del Napoli che recentemente ha dichiarato di non essere mai stato contattato per il nuovo corso azzurro. Conte però rimane il candidato preferito dei presidenti di Serie A che hanno avuto un peso importante nell'elezione di Malagò a presidente Figc. Occhio dunque a un possibile ritorno di fiamma su questa pista, anche se Antonio potrebbe decidere di aspettare una big.