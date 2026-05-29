Serie A, il Frosinone conferma Alvini in panchina

29 Mag 2026 - 15:02
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Il Frosinone ha reso noto i quadri dirigenziali e tecnici in vista della stagione 2026-27 che vedrà il ritorno in Serie A della formazione laziale. Alla guida della prima squadra - si legge sul sito ufficiale del club ciociaro - resta Massimiliano Alvini. Come direttore generale, invece, ci sarà ancora una volta Pietro Doronzo. Confermato anche Renzo Castagnini come direttore dell'area tecnica. Per il tecnico di Fucecchio sarà la seconda esperienza nel massimo campionato. La prima fu con la Cremonese da luglio 2022 a gennaio 2023, quando arrivò l'esonero dopo 18 partite, con sette pareggi e 11 sconfitte.

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