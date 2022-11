Pafundi, serata da ricordare: primo giocatore negli ultimi 100 anni a debuttare in azzurro

il debutto

Il trequartista dell'Udinese classe 2006 è entrato in campo nel finale con l'Albania al posto di Verratti

© Getty Images Serata indimenticabile per Simone Pafundi, che a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni è il primo giocatore negli ultimi 100 anni a fare il suo debutto con la maglia azzurra prima di compiere i 17 anni. Nella storia della Nazionale Pafundi, trequartista dell'Udinese classe 2006, punto di forza della Primavera della squadra friulana, è il terzo giocatore più giovane a esordire con l'Italia: prima di lui Rodolfo Gavinelli nel 1911 (16 anni, 3 mesi, 8 giorni) e Renzo De Vecchi nel 1910 (16 anni, 3 mesi, 23 giorni). Dietro Pafundi c'è Gianluigi Donnarumma (17 anni, 6 mesi, 4 giorni).

Pafundi è entrato all'89' al posto di Verratti e durante i pochi minuti in campo si è messo subito in evidenza con quattro tiri e ha sfiorato anche il gol. Ha fatto il suo esordio in Serie A il 20 maggio scorso contro la Salernitana.