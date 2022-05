Nazionale: Zaniolo, Kean e Sirigu lasciano il ritiro di Coverciano

NAZIONALE

Il giallorosso non si è nemmeno allenato col gruppo e sarebbe stato "accolto" da un duro rimprovero di Mancini per gli sfottò a Zaccagni

Altri forfait nel ritiro azzurro dopo quelli di Berardi e Pinamonti. In seguito ad alcuni accertamenti strumentali, Nicolò Zaniolo, Moise Kean e Salvatore Sirigu hanno lasciato Coverciano a causa di alcuni problemi fisici. Arrivato solo ieri con qualche acciacco dopo la trionfale finale di Conference League, il giallorosso non si è nemmeno allenato una volta col gruppo. Stando a La Repubblica, inoltre, sarebbe stato "accolto" da un duro rimprovero di Mancini per gli sfottò rivolti a Zaccagni durante i festeggiamenti dopo la vittoria di Tirana. Italia, la Puma annuncia la nuova maglia















Per Zaniolo si parla di una contusione alla coscia e alla caviglia non compatibili con i prossimi impegni degli azzurri. Per quanto riguarda invece Moise Kean, le notizie da Coverciano riferiscono di un infortunio in allenamento. Sottoposto ad alcuni controlli medici, l'attaccante della Juve è stato dichiarato indisponibile e ha così lasciato il ritiro come il giallorosso.

Saluta anche Sirigu, problema a un dito della mano: Mancini ha convocato Pierluigi Gollini. Quanto infine a Verratti e Jorginho, che in questi giorni hanno effettuato soltanto lavoro a parte o riposo precauzionale, si registra un certo ottimismo. Entrambi, infatti, dovrebbero essere a disposizione di Mancini.