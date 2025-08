Psg-Inter, maxi-multa dalla Uefa ai parigini dopo la finale di Monaco

Il Psg è stato multato (148mila euro in totale) dalla Commissione di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa per i comportamenti antisportivi tenuti dai tifosi parigini durante i festeggiamenti per la finale di Champions League vinta a Monaco contro l'Inter lo scorso 31 maggio. Il club francese pagherà dunque per le varie infrazioni commesse dai propri tifosi: invasione di campo, lancio di oggetti, accensione di fuochi d'artificio, atti di danneggiamento e trasmissione di un messaggio non idoneo ad un evento sportivo.