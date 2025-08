Lazio, emergenza in difesa: Sarri punterà su Provstgaard all'esordio a Como

È emergenza in difesa per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti devono fare i conti con l'infortunio di Patric, che rimarrà ai box per circa un mese, e la squalifica di Romagnoli. L'ex capitano del Milan è stato espulso nell'ultima giornata dello scorso campionato contro il Lecce e salterà le prime due giornate per squalifica. Per questo motivo Sarri fin dalla prima amichevole ha lavorato sulla coppia difensiva composta da Mario Gila e Oliver Provstgaard, con il difensore danese che ha dato risposte positive e salvo sorprese sarà titolare a Como alla prima giornata. L'emergenza condiziona anche il mercato, con Gigot che non rientra nei piani tecnici di Sarri ma sarà l'unica alternativa al centro della difesa a disposizione nelle prime due giornate e per questo non lascerà Formello.