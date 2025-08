Roma: 25 convocati per amichevole con Lens, c'è Svilar out Dybala

La Roma ha diffuso la lista dei 25 giocatori convocati per l'amichevole di oggi contro il Lens in Francia. Ci sono Daniele Ghilardi, appena ufficializzato dalla Roma, e Mile Svilar, che non aveva giocato due giorni fa contro il Cannes per un problema muscolare. Di nuovo fuori Paulo Dybala, che sta gradualmente recuperando dal brutto infortunio rimediato verso la fine della scorsa stagione. Ma l'argentino è comunque partito con la squadra per la Francia. Out anche Lorenzo Pellegrini. Questa la lista: Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Salah-Eddine, Wesley, Reale, Ghilardi Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Romano, Pisilli. Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Cherubini, El Shaarawy.