Torino in ritiro a Pinzolo, Abate punta su identità del gruppo

15 Lug 2026 - 10:18
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Doppia seduta di allenamento oggi per il Torino, in ritiro a Pinzolo fino al 25 luglio. Il terzo giorno di preparazione pre campionato in Trentino si aprirà con il leitmotiv impresso da mister Ignazio Abate: prima dei moduli e della tattica bisogna costruire l'identità. Dunque, lavoro collettivo per fare crescere il gruppo. Per i granata il primo test sarà sabato alle 17.30 contro ACD Pinzolo Valrendena. Le altre amichevoli in programma sono il 22 luglio con Alcione Milano 1952 e il 25 luglio contro il Cittadella.

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