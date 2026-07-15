Sassuolo in ritiro in val di Non, sabato club in piazza a Fondo

15 Lug 2026 - 10:00
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Tutto esaurito in val di Non, in Trentino, per il ritiro estivo del Sassuolo. I neroverdi si stanno infatti allenando a Ronzone e sabato a Fondo di Borgo d'Anaunia andrà in scena una grande festa per celebrare il club emiliano. In piazza San Giovanni alle 19 ci sarà la squadra al gran completo, con in testa mister Alberto Aquilani. Tra i volti più attesi c'è ovviamente quello di Andrea Pinamonti. L'attaccante, fiero noneso doc, rappresenta l'orgoglio sportivo della valle. Il club rimarrà a Ronzone fino al 25 luglio. 

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