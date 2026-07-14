Napoli, il Teatro San Carlo: "Felici di aver ospitato la presentazione di Allegri

14 Lug 2026 - 21:00
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"Siamo felici di aver ospitato la presentazione del nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri. Un sentito ringraziamento al presidente Aurelio De Laurentiis per aver fortemente voluto che questo importante momento si svolgesse al Teatro di San Carlo, riconoscendone il valore simbolico e il ruolo che il Massimo napoletano rappresenta nella storia, nella cultura e nell'identità di Napoli. Una scelta che conferma il San Carlo quale palcoscenico naturale dei momenti che segnano la vita della città". E' quanto si legge sui canali social del teatro San Carlo.

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