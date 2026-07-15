Milan, Kostic stupisce in ritiro: Amorim può promuoverlo

Andrej Kostic è diventato la sorpresa del ritiro estivo del Milan, guadagnandosi le lodi di Ruben Amorim durante le prime sessioni di lavoro a Milanello. Acquistato dal Partizan Belgrado con un'operazione da circa 3-3,5 milioni di euro definita lo scorso marzo, l'attaccante classe 2007 ha già impressionato lo staff segnando un gol spettacolare e dimostrando una maturità atletica che va ben oltre la sua età. Nonostante il piano iniziale prevedesse un inserimento graduale nel progetto del Milan Futuro, l'infortunio di Santiago Gimenez e la necessità di valutare attentamente il percorso di crescita di Francesco Camarda hanno aperto al diciannovenne una finestra di opportunità concreta per ritagliarsi un ruolo di vice-Ramos in prima squadra.