Nazionale, Mancini svela: "Gioca Pinamonti, è il futuro della Nazionale"

L'INVESTITURA

Il prossimo weekend sarà quello della supersfida tra Inter e Juventus, poi la Serie A si prenderà una piccola vacanza Si avvicina infatti la nuova pausa per le nazionali e Roberto Mancini studia già la formazione per la sfida contro la Grecia all'Olimpico, che se vinta permetterebbe all'Italia di staccare il pass per Euro 2020. In vista del doppio impegno con gli ellenici e con il Liechtenstein, il ct azzurro ha parlato del reparto attaccanti e ha annunciato. Mancini ammette: "Seguo Tonali"

Ai microfoni di 'Radio Deejay', l'allentore jesino ha sorpreso infatti un po' tutti annunciando il nome del centravanti che guiderà il l'attacco azzurro: "Chi gioca tra Belotti, Immobile, Quagliarella e Balotelli? Pinamonti - ha risposto Mancini senza esitazione - è il futuro della Nazionale. Mi aspetto che prima di Euro 2020 qualcuno esca all'improvviso, anche se la base della squadra è fatta".

Il discorso si è poi spostato su un altro grande giovane talento del nostro campionato, Zaniolo: "L'ho convocato perché mi era sembrato bravo e volevo conoscerlo meglio. Nell'arco di sei mesi è cresciuto tantissimo. Sono giovani, molti giocatori non sono maturi al 100% e hanno tanta strada da fare. Per me è una mezz'ala. A centrocampo siamo messi bene, abbiamo cercato di adattarci ai giocatori che avevamo a disposizione".

