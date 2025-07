Supercoppa Uefa, portoghese Pinheiro arbitro finale Psg-Tottenham

Il Comitato Arbitrale Uefa ha designato il portoghese João Pinheiro come arbitro della finale di Supercoppa Uefa 2025 tra i vincitori della Champions League Paris Saint-Germain e i detentori della Europa League, il Tottenham, che si svolgerà mercoledì 13 agosto allo Stadio Friuli di Udine (calcio d'inizio alle 21.00 ora locale). Il 37enne è arbitro internazionale dal 2016 ed è stato arbitro in 68 partite di competizioni Uefa durante la sua carriera fino a oggi, dirigendo regolarmente le competizioni Uefa per club e le partite internazionali. Durante la stagione 2024/25 ha diretto cinque partite durante la fase a eliminazione diretta delle competizioni Uefa per club, tra cui la semifinale di ritorno di Uefa Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0). È stato anche il quarto uomo della finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint Germain e Inter (5-0). Alla Supercoppa 2025, Pinheiro sarà assistito dai colleghi portoghesi Bruno Jesus e Luciano Maia, con Elchin Masiyev dell'Azerbaigian come quarto uomo. Tiago Martins (Portogallo) sarà il Var, supportato da Fábio Melo (Portogallo) e Pol van Boekel (Paesi Bassi).