Luis Diaz saluta il Liverpool e ricorda Jota: “Porto tutti nel cuore, specialmente Diogo”

Dopo tre anni e mezzo ad Anfield, Luis Diaz saluta il Liverpool e diventa un nuovo giocatore del Bayern Monaco per 75 milioni di euro. Tramite il proprio profilo Instagram l’esterno colombiano ha voluto salutare il mondo Reds, ricordando specialmente Diogo Jota: “Tre anni e mezzo che custodirò nel mio cuore. Sono arrivato con tutti i sogni del mondo e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Ho conosciuti persone incredibili che mi hanno aiutato tanto e tifosi eccezionali. Il Liverpool è veramente una squadra speciale, porterà tutti nel mio cuore. Il ciclo si chiude qui ed è gratificante guardarsi indietro e vedere quanto siamo stati felici. Non solo per i trofei, ma per l’unione che ha reso possibile tutto questo. Ci sono stati alti e bassi, ma sempre con sincerità come deve essere in una famiglia. È bello andarsene con la sensazione di aver compiuto il proprio dovere e, soprattutto, andar via da campione. Sarebbe stato un addio perfetto, se non avessimo perso uno di noi in modo così tragico. Come detto, porto tutti nel cuore, ma uno in particolare: Diogo. Non lo dimenticheremo mai, grazie di tutto. You’ll Never Walk Alone”.