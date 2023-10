Nazionale, i convocati di Spalletti: torna Berardi, out Immobile

© Getty Images

Luciano Spalletti ha deciso su chi punterà per le prossime due gare dell'Italia valide per le qualificazioni a Euro 2024 contro Malta e Inghilterra. Il ct azzurro ha convocato 27 calciatori. In lista tornano Domenico Berardi, Giacomo Bonaventura e Moise Kean, manca invece Ciro Immobile, alle prese con un problema muscolare. Prima chiamata in Nazionale per il difensore del Tottenham Destiny Udogie. L'Italia è seconda nel Gruppo C a 7 punti come Ucraina e Macedonia del Nord e a -6 dalla capolista Inghilterra, ma ha una gara in più da giocare.