Milan, anche Jadid si allena con i grandi: chi è il classe 2011 da 700 gol

Aggregato ieri agli allenamenti della prima squadra guidata da Ruben Amorim, Akram Jadid si attesta come uno dei profili più futuribili del vivaio del Milan grazie a uno score straordinario di circa 700 reti messe a segno nelle selezioni giovanili rossonere, tra cui uno dei gol nella finale Scudetto Under 15 vinta 2-0 contro l'Empoli qualche settimana fa.
Il promettente attaccante italo-marocchino classe 2011 - impiegato costantemente sotto età fino all'Under 17 per via delle sue eccellenti qualità tecniche - spicca per doti atletiche, forza fisica nel proteggere il pallone e spiccata abilità nel puntare l'avversario e creare giocate personali sul campo, caratteristiche che lo differenziano da un marcatore d'area puro come Francesco Camarda.
Dotato di doppio passaporto e con già due presenze all'attivo nell'Under 16 del Marocco, il baby prodigio resta al centro dell'attenzione della Federazione italiana, intenzionata a muoversi per convincere il giocatore a vestire la maglia azzurra.