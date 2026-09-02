Lautaro: "Barcellona? Voci vere, ma l'Inter per me è tutto: finché mi vogliono resto qua"

Presente al Gran Galà del Calcio al Teatro alla Scala di Milano, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della stretta attualità odierna, vale a dire l'addio del ds Piero Ausilio, ma anche delle lusinghe di mercato che lo hanno interessato negli ultimi giorni di agosto: “Il Barcellona? Quando arrivano queste offerte e queste chiamate fa sempre piacere perché uno lavora per stare al top. Le voci erano vere ma io ho le idee ben chiare, ho voluto rimanere qua con i miei compagni e questi tifosi magnifici. Io rimarrei per sempre e finché mi vogliono e servirò a questa squadra io resto qua. Poi nel lavoro lo sappiamo, quando non servi più ti mandano via, ma la mia volontà è chiara. L’Inter per me è tutto orgoglio, felicità e voglia di continuare. Ho scelto un’altra volta di rimanere qua, voglio fare grandi cose all’Inter. Ausilio? Mi dispiace tantissimo, è lui che mi ha trasmesso fiducia e il progetto. Sarò per sempre grato a lui”.