Napoli, ecco la lista Champions: tutti i nomi

Il Napoli ha pubblicato la lista dei calciatori per la prima fase della Champions League 26/27. Di seguito la lista completa: BADIASHILE Benoit, BEUKEMA Sam, NERES David, CONTINI Nikita, ALISSON De Almeida Santos, DE BRUYNE Kevin, DI LORENZO Giovanni, FAVASULI Costantino, GILMOUR Billy, HOJLUND Rasmus, LANG Noa, LOBOTKA Stanislav, LUCCA Lorenzo, RAFA MARIN, MCTOMINAY Scott, MERET Alex, MILINKOVIC-SAVIC Vanja, OLIVERA Mathias, POLITANO Matteo, RRAHMANI Amir, SPINAZZOLA Leonardo, VERGARA Antonio, ANGUISSA Frank Zambo