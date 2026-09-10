Thiago Silva, frecciata ad Ancelotti: "Non puoi non convocare..."

10 Set 2026 - 11:10
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Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni per il Brasile che, come le altre nazionali, sarà impegnato nella pausa di fine settembre. Thiago Silva, 42enne difensore del Fluminense ed ex capitano verdeoro, ha lanciato una frecciata al suo ex tecnico: "Non puoi non convocare giocatori di 31, 32 o 33 anni che stanno vivendo un buon momento, io a 41 anni sono andato vicino a giocare un Mondiale... Non si possono allontanare troppi giocatori in una volta per inserirne altrettanti, è molto difficile giocare per il Brasile e le cose vanno fatte passo dopo passo".

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