eSport, debutta in Italia la Red Bull Cup con EA Sports FC

COS’È RED BULL WINGS CUP

Il progetto trasformerà i giocatori di tutti i giorni in contendenti di livello globale, offrendo loro la possibilità di competere da casa o presenziando agli eventi dedicati agli studenti universitari, per qualificarsi alla Finale Mondiale di Miami: un evento senza precedenti che avrà luogo all’interno dell’Inter Miami CF Stadium, in Florida. L’Italia è uno dei 79 paesi partecipanti e nominerà il suo Campione nel corso della Finale Nazionale disputata tra il 30 e il 31 ottobre a Lucca Comics & Games.



COME E QUANDO QUALIFICARSI

Red Bull Wings Cup seguirà il lancio di EA SPORTS FC 27 e vivrà su due binari paralleli: la University League offline, dedicata agli studenti iscritti agli atenei italiani che verrà giocata in modalità Rush e la Open League online, accessibile a tutti i giocatori maggiorenni residenti in Italia, che si svolgerà invece nella modalità Ultimate Team 11vs11 su Playstation Tournaments. Le qualificazioni della University League inizieranno il 27 settembre, mentre quelle della Open League online prenderanno il via il 28 settembre e dureranno rispettivamente fino al 18 e fino all’11 di ottobre. I qualificati alla Open League online, proseguiranno il loro percorso nella giornata del 17 ottobre per selezionare i 6 migliori giocatori che si aggiudicheranno un posto nella Finale Nazionale. Tutte le fasi del torneo, dalle qualificazioni alle finali, verranno giocate esclusivamente su PlayStation 5.



LE FASI FINALI A LUCCA COMICS & GAMES 2026

Anche gli 8 migliori giocatori della University League avranno accesso diretto alla Finale Nazionale che si terrà tra il 30 e il 31 ottobre a Lucca Comics & Games. Sempre a Lucca, il 28 e il 29 ottobre verranno selezionati in loco due ulteriori finalisti della Open League che sfideranno gli altri giocatori qualificati negli ottavi e nelle semifinali che si svolgeranno il 29 e il 30 ottobre. Tutte le sfide delle fasi finali verranno giocate in modalità Kick Off 95 su Playstation 5, grazie al supporto di Sony Interactive Entertainment, partner tecnico del torneo. Non mancheranno inoltre host e ospiti speciali, come il Player Red Bull Dario “Moonryde” Ferracci e altri che verranno annunciati prossimamente.



RED BULL WINGS CUP ARRIVA ANCHE IN STORE

Red Bull Wings Cup arriverà anche nei punti vendita italiani, offrendo un'esperienza coinvolgente che unisce retail e gaming attraverso le nuove Hero Can in edizione speciale di Red Bull Energy Drink e Red Bull Zero. L'iniziativa permetterà di scansionare un QR code presente sulla lattina e di inserire il codice presente sotto la linguetta per sbloccare premi e contenuti in-game esclusivi proprio su EA SPORTS FC 27. Inoltre, i partecipanti potranno rispondere a una domanda dedicata per provare ad aggiudicarsi un volo per la Finale Mondiale di Red Bull Wings Cup a Miami e assistere di persona all’evento.