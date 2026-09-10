Napoli, perché Lang in tribuna contro l'Arsenal? Il retroscena con Allegri

Il Mattino è andato oltre: secondo il quotidiano campano, l'esclusione dell'olandese sarebbe nata da un diverbio avuto con Allegri martedì, poco dopo che il giocatore avrebbe capito che non sarebbe partito titolare. "Ieri (martedì, ndr) mattina quando avrebbe avuto una reazione censurabile, un diverbio abbastanza acceso con Allegri in presenza dei compagni di squadra, troppe cose da ridire e nel modo sbagliato e quindi viene messo in disparte. Cioè non viene inserito nella lista ufficiale consegnata al direttore di gara e all'Uefa" scrive il Mattino.