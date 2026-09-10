Napoli, perché Lang in tribuna contro l'Arsenal? Il retroscena con Allegri

Niente Arsenal ieri per Noa Lang, solo in tribuna nell'esordio Champions del Napoli. "Non ha avuto un comportamento idoneo in allenamento, il ragazzo ha capito e si è scusato con il gruppo. Stasera guarderà la partita con me in tribuna, da domani tornerà a disposizione" ha detto il ds Manna prima della partita.
Il Mattino è andato oltre: secondo il quotidiano campano, l'esclusione dell'olandese sarebbe nata da un diverbio avuto con Allegri martedì, poco dopo che il giocatore avrebbe capito che non sarebbe partito titolare. "Ieri (martedì, ndr) mattina quando avrebbe avuto una reazione censurabile, un diverbio abbastanza acceso con Allegri in presenza dei compagni di squadra, troppe cose da ridire e nel modo sbagliato e quindi viene messo in disparte. Cioè non viene inserito nella lista ufficiale consegnata al direttore di gara e all'Uefa" scrive il Mattino.
Diversa invece la ricostruzione di Prime: tutto sarebbe nato da un passaggio sbagliato di Vergara in allenamento. Lang non l’avrebbe presa bene e avrebbe detto in inglese delle cose che non sono piaciute ad Allegri, neppure nei modi. E il tecnico lo ha allontanato dal campo.