NATIONS LEAGUE

Liberali: "E' stata dura lasciare il Milan". Cisse: "Mi ispiro al Balotelli della Nazionale"

Nella conferenza stampa della Nazionale, in vista dell'incontro con la Francia, hanno parlato gli attaccanti di Como e Milan

10 Nov 2026 - 14:02
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"È stata una settimana bellissima, con tante cose imprevedibili, con la convocazione in Nazionale e il primo gol in Champions League". Lo ha detto l'attaccante del Como Mattia Liberali, alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, oggi al centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, dove gli azzurri sono in ritiro in vista delle ultime due partite del girone di Nations League, giovedì 12 novembre a Milano contro la Francia e domenica 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio. Liberali ha poi aggiunto: "L'ultimo anno a Catanzaro è stato molto bello ma molto difficile all'inizio perché non vedevo il campo. Bisogna sfruttare certi momenti e alla fine ho raccolto i frutti. Questo è solo l'inizio". Gli chiedono come sia stato entrare a Coverciano: "Forte, ci sono tanti giocatori con grande esperienza. Ci sono persone importanti anche a livello calcistico. Mi hanno accolto fin da subito nella loro famiglia, mi sto trovando bene. Nel calcio di oggi devi essere preparato da tutti i punti di vista, anche atleticamente. L'intensità è alta e devi essere preparato: qui ci sono tanti giocatori con qualità importanti e questo è importante. Rammarico per aver lasciato il Milan? Rammarico no, le scelte bisogna farle con sicurezza e non bisogna guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti. A chi mi ispiro? Direi a Totti".

L'Italia di Mancini prepara la sfida alla Francia

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Oltre al fantasista del Como ha parlato anche il milanista Alphadjo Cisse: "Ho voglia sempre di dimostrare le mie qualità e di avere fame. Ho avuto mesi intensi, spero di averne ancora tanti altri. Il giovane attaccante rossonero, che aveva dovuto restare ai box per un infortunio nel finale della scorsa stagione, ha aggiunto: "L'infortunio è stato un momento difficile per me, ma ho affrontato bene la riabilitazione e la convinzione di arrivare a Milanello e fare bene era alta e questo mi ha aiutato molto. Se mi aspettavo di essere capocannoniere tra i giocatori italiani?  La convinzione di arrivare a Milanello per mostrare le mie qualità era alta e questo mi ha aiutato molto. La scelta di Catanzaro nel 2025 è stata molto semplice, Polito e Aquilani mi volevano ed era la scelta giusta. Avevo bisogno di minutaggio. A chi mi ispiro? Senza dubbio Balotelli, è sempre stato un riferimento per me in Nazionale".

CASSANO: "LA CHIAMATA DI MANCINI UN SOGNO, DIMOSTRERO' DI COSA SONO CAPACE" 
"L'allenatore Roberto Mancini mi ha dato una splendida opportunità, un sogno che si avvera per chiunque abbia la mia età. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo piccolo traguardo: dal responsabile della Primavera Gianluca Falsini al responsabile della prima squadra Cesc Fabregas, così come tutti gli allenatori che ho avuto nel corso degli anni. Devo solo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e che continuano a sostenermi in questo percorso. Cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità di essere convocato in nazionale maggiore, dimostrando al mister Mancini di cosa sono capace. Poi mi aspetta un'altra splendida esperienza: i Mondiali in Qatar. Siamo una squadra forte; secondo me, abbiamo tutte le qualità per arrivare lontano". 

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