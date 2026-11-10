Liberali: "E' stata dura lasciare il Milan". Cisse: "Mi ispiro al Balotelli della Nazionale"

"È stata una settimana bellissima, con tante cose imprevedibili, con la convocazione in Nazionale e il primo gol in Champions League". Lo ha detto l'attaccante del Como Mattia Liberali, alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, oggi al centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, dove gli azzurri sono in ritiro in vista delle ultime due partite del girone di Nations League, giovedì 12 novembre a Milano contro la Francia e domenica 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio. Liberali ha poi aggiunto: "L'ultimo anno a Catanzaro è stato molto bello ma molto difficile all'inizio perché non vedevo il campo. Bisogna sfruttare certi momenti e alla fine ho raccolto i frutti. Questo è solo l'inizio". Gli chiedono come sia stato entrare a Coverciano: "Forte, ci sono tanti giocatori con grande esperienza. Ci sono persone importanti anche a livello calcistico. Mi hanno accolto fin da subito nella loro famiglia, mi sto trovando bene. Nel calcio di oggi devi essere preparato da tutti i punti di vista, anche atleticamente. L'intensità è alta e devi essere preparato: qui ci sono tanti giocatori con qualità importanti e questo è importante. Rammarico per aver lasciato il Milan? Rammarico no, le scelte bisogna farle con sicurezza e non bisogna guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti. A chi mi ispiro? Direi a Totti".