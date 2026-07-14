Malagò e la scelta del ct: "Oggi stiliamo la short list. Pirlo? Non dico né si né no".

Quando l'incontro con il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo: "Forse domani a Milano, dove andrò anche per altri impegni, mentre la prossima settimana ci sarà l'assemblea della Lega, dove inizialmente era previsto che andassi solo io, mentre ci saranno anche loro. Ho chiesto che ci possa essere un presidio fisso del Club Italia, a dimostrazione del legame forte tra la Federazione e la Lega di A e B", ha aggiunto.