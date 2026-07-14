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Malagò e la scelta del ct: "Oggi stiliamo la short list. Pirlo? Non dico né si né no".

Il presidente federale aggiorna sui tempi: "L'annuncio potrebbe slittare a settimana prossima. Domani incontro Maldini e Leonardo a Milano"

14 Lug 2026 - 14:56
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Altro giorno, altro passettino in avanti per arrivare a scegliere il nuovo commissario tecnico della nazionale. Lo conferma il presidente della Figc, Giovanni Malagò, intercettato ai microfoni a margine della riunione di Giunta del Coni: "Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una 'shortist' per individuare un profilo. Stiamo lavorando in questo senso. Dobbiamo anche organizzare degli incontri in video con Maldini e Leonardo".

Le tempistiche in realtà non sono definite con precisione: "L'annuncio del nuovo ct potrebbe quindi slittare alla prossima settimana? Non mi sento di escluderlo. Prima si troverà l'accordo e poi bisognerà mettere i puntini sulle i su tanti argomenti. È come il calciomercato".

Quando l'incontro con il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo: "Forse domani a Milano, dove andrò anche per altri impegni, mentre la prossima settimana ci sarà l'assemblea della Lega, dove inizialmente era previsto che andassi solo io, mentre ci saranno anche loro. Ho chiesto che ci possa essere un presidio fisso del Club Italia, a dimostrazione del legame forte tra la Federazione e la Lega di A e B", ha aggiunto.

Solo una battuta su Andrea Pirlo, emerso tra i candidati più apprezzati proprio dal dt e dal nuovo consulente: "Pirlo nella lista? Mi devo fermare sui nomi, perché se dico sì sbaglio e se dico no sbaglio".

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