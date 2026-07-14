Tedesco: "Bologna competitivo, ma presto per parlare di Europa"

Per quanto riguarda alcune possibili novità tattiche, Tedesco non ha escluso la possibilità di provare Bernardeschi come centrocampista. "Un giocatore con qualità così può giocare ovunque, sia trequartista sia mezzala. Da mezzala ha giocato anche a Torino e a Firenze", ha detto. Sul destino di due giocatori importanti come Remo Freuler e Riccardo Orsolini, ancora Tedesco ha detto. "Remo è in ottimi rapporti con Giovanni (Sartori, ndr), questa storia sta andando avanti, aspettiamo un po', noi qui lo stimiamo tutti. Riccardo è molto importante per noi e per la società. Aspettiamo notizie, è un tormentone da un po', sono cose che capitano", ha concluso.