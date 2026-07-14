Tedesco: "Bologna competitivo, ma presto per parlare di Europa"

14 Lug 2026 - 15:02
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"Parlare di Europa ora è presto, come ho detto anche all'inizio. Vogliamo vincerle tutte ma ci sono anche le altre squadre. Siamo in uno dei cinque migliori campionati al mondo, nessuna gara è facile. Parlare di Europa adesso è affrettato, strada facendo vedremo". Così il neo allenatore del Bologna Domenico Tedesco nel corso di una conferenza stampa dal ritiro rossoblù di Valles.

"C'è tanto piacere di iniziare una stagione in Italia per la prima volta. Abbiamo tanto lavoro di fronte, siamo focalizzati su questo ma è un'emozione bella, positiva", ha aggiunto l'ex ct del Belgio. Nato in Germania da genitori italiani, Tedesco ha ammesso che "penso al cinquanta per cento in italiano e al cinquanta per cento in tedesco, a seconda dello stato d'animo". Capitolo mercato. "Le trattative sono un po' bloccate per tutti, l'anno del Mondiale è sempre particolare. Si aspetta di finire il mondiale, il rientro dei giocatori, ma noi siamo tranquilli e allineati. Parliamo tanto con Giovanni e Marco, abbiamo le nostre richieste; giorno e notte lavorano per migliorare la squadra", ha detto. 

Le necessità sono chiare a tutti. "Priorità al vice Miranda e a un centrocampista, sono questi gli obiettivi, non è un segreto", ha dichiarato. Parlando di questi primi giorni di lavoro, Tedesco ha sottolineato che "sono stati positivi ed è quello che vogliamo, ci deve essere competizione tra i giocatori. La squadra è di buon livello, con una rosa molto competitiva e per questo siamo tranquilli".

Per quanto riguarda alcune possibili novità tattiche, Tedesco non ha escluso la possibilità di provare Bernardeschi come centrocampista. "Un giocatore con qualità così può giocare ovunque, sia trequartista sia mezzala. Da mezzala ha giocato anche a Torino e a Firenze", ha detto. Sul destino di due giocatori importanti come Remo Freuler e Riccardo Orsolini, ancora Tedesco ha detto. "Remo è in ottimi rapporti con Giovanni (Sartori, ndr), questa storia sta andando avanti, aspettiamo un po', noi qui lo stimiamo tutti. Riccardo è molto importante per noi e per la società. Aspettiamo notizie, è un tormentone da un po', sono cose che capitano", ha concluso. 

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