Como, Milla: "Fabregas trasmette ambizione, ho grandi aspettative"

"Potevo arrivare a gennaio, ma non era il momento giusto", puntualizza Milla, "il Getafe non stava andando bene e non era il mio momento migliore di testa. Era successo l'ultimo giorno di mercato e la situazione non era semplice. Le cose succedono quando devono succedere. Andare all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo? Se fosse successo avrei avuto la possibilità di giocare accanto a uno dei più forti della storia. A me piace il calcio e piace competere e poterlo fare in un campionato così bello come la Serie A è importante".