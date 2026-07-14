Como, Milla: "Fabregas trasmette ambizione, ho grandi aspettative"

14 Lug 2026 - 15:19
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"Fabregas è stato molto importante nella scelta di andare al Como, fa piacere che ti chiami per quello che trasmette, per l'ambizione che ha nel voler crescere. Ho grandi aspettative": lo dice Luis Milla, neo acquisto del Como, a Marca. "Ho parlato col mister, col vice e con qualche compagno. Anche con Nico Paz, ci conosciamo da tanto tempo. Lui è di Tenerife e veniva allo stadio quando io giocavo lì. Mi hanno detto cose straordinarie del gruppo, dell'idea di gioco, degli allenamenti, del club e di come vuole crescere continuamente", spiega il centrocampista spagnolo arrivato dal Getafe per circa 6 milioni di euro.

"Potevo arrivare a gennaio, ma non era il momento giusto", puntualizza Milla, "il Getafe non stava andando bene e non era il mio momento migliore di testa. Era successo l'ultimo giorno di mercato e la situazione non era semplice. Le cose succedono quando devono succedere. Andare all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo? Se fosse successo avrei avuto la possibilità di giocare accanto a uno dei più forti della storia. A me piace il calcio e piace competere e poterlo fare in un campionato così bello come la Serie A è importante".

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