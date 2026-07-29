Le chiamate di Malagò e lo stipendio dimezzato: i retroscena sul ritorno azzurro di Mancini

Roberto Mancini ha capito di poter tornare davvero sulla panchina della nazionale nella serata di lunedì. Ovvero quando Giovanni Malagò ha preso in mano la situazione, dopo le polemiche del weekend. Chiuso definitivamente il capitolo legato a Pirlo, in seguito alle dimissioni di Maldini e Leonardo, ha puntato sull'uomo che voleva fin dall'inizio.