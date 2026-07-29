NAZIONALE

Le chiamate di Malagò e lo stipendio dimezzato: i retroscena sul ritorno azzurro di Mancini

Il tecnico ha capito di poter tornare nella serata di lunedì. Si è messo a disposizione passando da 4 a 2 milioni a stagione (in nazionale) 

29 Lug 2026 - 09:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Roberto Mancini ha capito di poter tornare davvero sulla panchina della nazionale nella serata di lunedì. Ovvero quando Giovanni Malagò ha preso in mano la situazione, dopo le polemiche del weekend. Chiuso definitivamente il capitolo legato a Pirlo, in seguito alle dimissioni di Maldini e Leonardo, ha puntato sull'uomo che voleva fin dall'inizio. 

In quelle ore, il presidente della Figc ha rimesso a posto i pezzi del puzzle, telefonando ai due futuri protagonisti, in quel momento in vacanza: Mancini in Francia, Ranieri in Calabria. Da entrambi, piena disponibilità alla chiamata azzurra, per il primo una possibile rivincita in seguito alla "fuga" in Arabia Saudita dell'estate 2023 e per il secondo un'altra possibilità dopo il "no" per il ruolo di commissario tecnico di un anno fa, quando Sir Claudio aveva dato priorità alla Roma. 

Stavolta, entrambi liberi da vincoli contrattuali, hanno potuto accettare senza problemi. Anche con grande disponibilità dal punto di vista economico, come sottolineato da Malagò nella conferenza di martedì pomeriggio. Il Corriere della Sera è più preciso in questo senso: contratto sotto i due milioni all'anno per il ct Roberto Mancini, meno di un milione a stagione invece per il direttore tecnico Ranieri. 

Tradotto, ingaggio dimezzato per l'allenatore rispetto alla precedente esperienza in nazionale e sfoltito per il dirigente, se paragonato a quello da consulente per il club giallorosso fino all'aprile scorso. Mancini era infatti arrivato a guadagnare circa 4 milioni al momento dell'addio direzione Arabia di tre anni fa, mentre Ranieri superava il milione annuo in giallorosso. 

Certo, nel frattempo Mancini aveva strappato un accordo con ingaggio da 25 milioni a stagione per 3 anni con la federazione saudita, ma resta il fatto che il tecnico marchigiano abbia dato piena disponibilità alla federazione, mettendosi in gioco un'altra volta.

Lo stesso si potrebbe dire di Ranieri. "Non posso dire di no", sarebbero state queste le parole pronunciate alla moglie Rosanna e alla famiglia durante le vacanze calabresi. Le chiamate di Malagò, lunedì sera, hanno fatto ripartire subito la nazionale dopo il pasticcio del caso Pirlo. 

Leggi anche

Il figlio di Mancini: "Vuole vincere il Mondiale e ripulire l'immagine del suo addio"

italia
nazionale
roberto mancini
giovanni malago

Ultimi video

01:41
Chukwueze jolly di fascia

Chukwueze jolly di fascia

02:54
DICH FABREGAS SU MANCINI 28/07 SRV

Fabregas: "Mancini ct? È un vincente, bene per l'Italia. Mi chiamò per…"

00:59
DICH AMORIM SU VALORE MILAN 28/07 SRV

Amorim: "Tifavo Milan da bambino, ho parlato con Massaro e Baresi per capire il club"

00:56
DICH AMORIM SU LEAO E MODRIC 28/07 SRV

Amorim: "Leao? Parlerò con tutti i reduci dal Mondiale. Serve fare un passo in avanti per tutta la squadra"

01:16
DICH GABBIA DA AUSTRALA 28/7 DICH

Gabbia: "Non vedo l'ora del derby di Milano in Australia"

01:09
DICH MALAGO SU TERZA FIGURA STAFF 28/07 SRV

Malagò: "Ci sarà anche una figura alla Vialli o Riva, volete il nome?"

01:22
DICH MALAGO SU SCELTA RANIERI DT 28/07 SRV

Malagò: "Ranieri sarà direttore tecnico, sta arrivando dalla Calabria…"

02:38
Caos nazionale: Mino Taveri dà i voti ai protagonisti

Caos nazionale: Mino Taveri dà i voti ai protagonisti

01:01
Mancini nuovo ct Italia, tutto fatto. E ora direttore tecnico e team manager

Mancini nuovo ct Italia, tutto fatto. E ora direttore tecnico e team manager

02:59
DICH MALAGO SU SCELTA MANCINI CT 28/07 ok

Malagò: "Vi spiego perché ho scelto Mancini. I soldi? Disponibilità totale"

00:29
Nazionale, caccia al nuovo direttore tecnico: ecco chi potrebbe essere

Nazionale, caccia al nuovo direttore tecnico: ecco chi potrebbe essere

03:28
DICH MALAGO SU SCELTA PIRLO 28/07 SRV

Malagò: "Pirlo era la scelta, ma io e Maldini non sapevamo della questione Russia"

01:31
Nuovo look, stesso Calha

Nuovo look, stesso Calha

00:48
Zizou enfant de la patrie

Zizou enfant de la patrie

01:55
Hojlund puntero di Max

Hojlund puntero di Max

01:41
Chukwueze jolly di fascia

Chukwueze jolly di fascia

I più visti di Nazionale

DICH MALAGO SU SCELTA MANCINI CT 28/07 ok

Malagò: "Vi spiego perché ho scelto Mancini. I soldi? Disponibilità totale"

Ore decisive per il nuovo ct: Mancini sorpassa Conte, forse già oggi la nomina

12 TG SRV CAOS CT: PIRLO OUT 27/7 SRV EDL OK

Caos Italia, salta Pirlo: chi sarà il prossimo ct azzurro?

 Andrea Pirlo (Fatih Karagümrük) - Arrivò sulla panchina della squadra rossonera all'inizio della stagione 2022-23, ma risolse il proprio contratto a maggio del 2023 a tre giornate dal termine della stagione

Malagò lascia la Figc senza parlare, domani il Consiglio. Abodi: "Mi ricorda Gigi Proietti". Abete: "Progetto di 8-10 anni finito in quattro giorni"

DICH MALAGò INGRESSO figc DICH

Malagò: "Chi ha fatto brutta figura? Di sicuro il mondo di Abodi non dovrebbe parlare di brutte figure..."

13 commento brandi ok

"Chi ha sparato al pianista Pirlo?": il nostro direttore Alberto Brandi sul caso del ct azzurro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:28
Roma: John Galantic nominato nuovo CEO
11:59
Nazionale, Zoff: "A cosa serve il dt? Fare peggio di così è difficile"
11:39
Malagò-Mancini, il primo trionfo arriva con... l'Aniene: vinta la Coppa Canottieri Over 60
10:33
Malagò: "Crisi Nazionale? Obiettivi chiari, vediamo se li raggiungiamo"
09:51
La Tunisia ha un nuovo ct: Chaâbani firma fino al 2030