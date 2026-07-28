Il Mancini bis in azzurro ripartirà dal Belgio in Nations League: le prime sfide del nuovo ct

Belgio, Turchia e Francia. Van Bommel, Montella e Zidane. Ma soprattutto quattro partite nel giro di 10 giorni che già definiranno l'approccio al nuovo ciclo. Il neo ct azzurro Roberto Mancini, annunciato oggi dal presidente della Figc Giovanni Malagò, avrà un calendario tutt'altro che scontato all'inizio della sua avventura alla guida della Nazionale. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco quattro gare di rilievo in Nations League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio, affidato a Van Bommel dopo l'esonero di Rudi Garcia.
Tre giorni dopo, il 28 settembre, trasferta a Bursa per affrontare la Turchia di Montella, dell'interista Calhanoglu e dello juventino Yildiz, in un ambiente particolarmente caldo. Il 2 ottobre altra sfida lontano da casa, questa volta allo Stade de France della nuova Francia di Zinedine Zidane. A chiudere il ciclo della nuova sosta di due settimane, il ritorno in Italia il 5 ottobre al Dall'Ara di Bologna, di nuovo contro la Turchia. Il girone si concluderà il 12 novembre a San Siro contro la Francia e poi il 15 novembre in casa del Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.
La Nations League precede le qualificazioni all'Europeo 2028 e vedrà le prime due squadre di ogni gruppo qualificate per i quarti di finali in programma a marzo 2027, mentre la terza in quella sosta affronterà uno spareggio con una delle seconde della Lega B per restare nella prima divisione del torneo. L'ultima in classifica di ogni gruppo retrocede direttamente.
Italia, il programma delle sfide di fine 2026:
25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma
28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis
5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Stadio Giuseppe Meazza, Milano
15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles