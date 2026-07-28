Il Mancini bis in azzurro ripartirà dal Belgio in Nations League: le prime sfide del nuovo ct

Belgio, Turchia e Francia. Van Bommel, Montella e Zidane. Ma soprattutto quattro partite nel giro di 10 giorni che già definiranno l'approccio al nuovo ciclo. Il neo ct azzurro Roberto Mancini, annunciato oggi dal presidente della Figc Giovanni Malagò, avrà un calendario tutt'altro che scontato all'inizio della sua avventura alla guida della Nazionale. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco quattro gare di rilievo in Nations League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio, affidato a Van Bommel dopo l'esonero di Rudi Garcia.