Andrea Mancini: "Mio papà vuole vincere il Mondiale e ripulire l'immagine del suo addio"

Mancini, inoltre, si appresta a vivere questa seconda avventura in azzurro "Con una forte motivazione. Ha il desiderio di cancellare la delusione per queste tre mancate qualificazioni. E c’è anche un altro fattore". Ovvero quello di "ripulire l’immagine del suo addio all’Italia". Una scelta, quella di lasciare la Nazionale per andare ad allenare l'Arabia Saudita, che ancora oggi genera molte polemiche: "Quelle ci sono e ci saranno sempre. Fanno parte di questo mondo e devi accettarle facendo questo lavoro. Nella vita e nel calcio non si può piacere a tutti. Alla fine sarà il campo a parlare, è l’unico e vero giudice di questo sport". Sul ritorno in azzurro, aggiunge: "Ci ha sperato tanto. Se torniamo solo a giovedì o venerdì, sembrava impossibile un suo ritorno. Ma la vita è così, imprevedibile e regala sempre sorprese. Ed è bella per questo".