Italia Under 21 a un punto da Euro 2023, Nicolato: "Con la Svezia sarà difficile"

VERSO SVEZIA-ITALIA

ll ct non si fida degli scandinavi e lamenta una certa stanchezza tra i suoi ragazzi

Manca un solo punto nelle prossime due gare all'Italia Under 21 per staccare il pass per gli Europei del 2023. La qualificazione potrebbe già essere realtà domani contro la Svezia, anche se il ct Nicolato lamenta problemi di formazione e condizione. "E' una partita molto difficile. Affrontiamo una squadra che sta meglio di noi, con giocatori che vengono da un campionato in corso ed hanno avuto un'intera settimana per recuperare - ha spiegato il commissario tecnico -. Noi abbiamo fatto la partita l'altro ieri, abbiamo fatto un viaggio, siamo arrivati qui, abbiamo tanti giocatori che probabilmente non hanno recuperato dalla gara precedente e quindi sarà una partita su cui dobbiamo anche scommettere, facendo dei cambiamenti perché sarà difficile e delicata. Sarà una partita dura sul piano fisico e mentale. A questo impegno non arriviamo al massimo della condizione e dovremo trovare risorse difficili da reperire".

Nicolato annuncia in conferenza il forfait di Carnesecchi, infortunatosi a una spalla. "L'unica cosa che sappiamo e' che non sara' della partita, poi ci saranno delle valutazioni mediche. E non so ancora dire se sara' a disposizione poi per la partita di Ascoli".

Sugli scandinavi: "La Svezia è l'unica che ci ha battuto nei tempi regolamentari in tre anni. C'è bisogno di gestire la partita in modo diverso. Conto molto come ci si arriva in queste partite così. E' una squadra che sa stare in campo bene, evoluta, che gioca un calcio posizionale, ha buoni giocatori sugli esterni sia nelle catene di destra che di sinistra, dei terzini che attaccano - ha spiegato -. E' una squadra ben allenata, dal punto di vista atletico sempre molto ben preparata, e dal punto di vista tattico è forse il nostro avversario migliore nel girone. Ha perso con l'Irlanda ma aveva in mano il gioco e sono stati sfortunati".

Vedi anche Calcio Under 21, l’Italia stende il Lussemburgo 3-0