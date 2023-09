Milano "aspetta" Donnarumma: Gigio nel mirino dopo il gol di Bardhi

NAZIONALE

Il portiere della Nazionale atteso da una serata difficile al Meazza dopo la rete incassata su punizione contro la Macedonia

© Getty Images Italia-Ucraina a San Siro si prospetta molto complicata per Gigio Donnarumma. Non solo per il peso del match, ma anche per i trascorsi rossoneri del portiere e per le pesanti critiche arrivate dopo il gol preso su punizione contro la Macedonia del Nord. Un mix che al Meazza potrebbe trasformarsi in una valanga di fischi contro l'estremo difensore azzurro, rischiando di minare la serenità del giocatore e il suo rendimento in una gara molto delicata per la Nazionale in ottica Euro 2024.

Stando a quanto circola sui social, dopo la mezza papera sulla punizione di Bardhi, nella gara contro l'Ucraina a San Siro Donnarumma troverà un'accoglienza particolarmente calda. Ancora col dente avvelenato per il passaggio al Psg, gli ultras rossoneri non mancheranno di riservargli un trattamento speciale.

Ma contro il portiere dell'Italia potrebbero anche schierarsi i tifosi dell'Inter e diversi supporter azzurri delusi dalle prestazioni di Gigio con la maglia della Nazionale. Una sorta di "tutti contro uno" che al Meazza potrebbe prendere di mira proprio l'ex estremo difensore del Milan e creare un clima ostile nei suoi confronti come già avvenuto in Nations League contro la Spagna, prima occasione in cui l'ex 99 rossonero è tornato al Meazza, e poi a settembre contro l'Inghilterra. Una sorta di déjà vu che contro l'Ucraina rischia non solo di rovinare la serata di Donnarumma, ma anche di coinvolgere il resto della squadra e complicare i piani di Spalletti per qualificarsi agli Europei.