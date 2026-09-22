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Nazionale, speranza Tresoldi: l'attaccante rinvia la scelta tra Italia e Germania

Nicolò Tresoldi rimanda la scelta tra Italia e Germania al 2027. La Nazionale azzurra spera ancora di convincere l'attaccante del Bruges.

22 Set 2026 - 16:17
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L'Italia continua a sperare nel definitivo "sì" di Nicolò Tresoldi per il futuro dell'attacco. Il giovane centravanti in forza al Club Bruges ha infatti deciso di non sciogliere la riserva e di rinviare ogni verdetto definitivo al termine degli Europei Under 21 del 2027. La decisione lascia aperta la porta alle ambizioni della Figc e del commissario tecnico Roberto Mancini, che negli ultimi tempi si è mosso in prima persona per cercare di convincere il giocatore. 

Qual è la posizione di Tresoldi?

 Il cuore di Tresoldi è diviso a metà tra le due nazioni, un legame profondo dovuto alle origini italiane e alla crescita professionale avvenuta in territorio tedesco. Fino alla rassegna continentale di categoria, l'attaccante classe 2004 continuerà comunque a indossare la maglia della Germania Under 21 guidata da Antonio Di Salvo.Nelle recenti dichiarazioni pubbliche il giocatore ha sottolineato la fierezza nel rappresentare la selezione giovanile tedesca, ribadendo però che la decisione sul percorso con la Nazionale maggiore verrà presa soltanto più avanti. Un'attesa che mantiene vive le speranze della federazione italiana.

Come si sono mossi i ct per convincerlo?

 La corsa a Tresoldi ha visto un fitto dialogo sia con la dirigenza azzurra sia con la controparte tedesca guidata da Jurgen Klopp. Mancini ha contattato direttamente il centravanti per illustrargli il progetto tecnico dell'Italia, ricevendo la medesima risposta di attesa accordata all'ex Liverpool. Sullo sfondo resta da registrare persino l'ipotesi argentina, vista la nazionalità materna, ma al momento è secondaria.

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