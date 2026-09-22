Nazionale, speranza Tresoldi: l'attaccante rinvia la scelta tra Italia e Germania

La corsa a Tresoldi ha visto un fitto dialogo sia con la dirigenza azzurra sia con la controparte tedesca guidata da Jurgen Klopp. Mancini ha contattato direttamente il centravanti per illustrargli il progetto tecnico dell'Italia, ricevendo la medesima risposta di attesa accordata all'ex Liverpool. Sullo sfondo resta da registrare persino l'ipotesi argentina, vista la nazionalità materna, ma al momento è secondaria.